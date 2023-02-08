Доходы россиян в 2022 году упали на 1%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 1%, свидетельствуют данные из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» (.pdf).

В первые три квартала 2022 года реальные доходы населения снижались. В четвертом квартале показатель увеличились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. К четвертому кварталу 2022 года в структуре доходов россиян возросла роль соцвыплат и доходов от предпринимательской деятельности и снизилась доля оплаты труда и доходов от собственности, отмечает Росстат.

Минэкономики в сентябрьском прогнозе ожидал падения реальных доходов на уровне 2,2%. В 2023 году ведомство ожидает рост доходов на 1,2%.

Эрдни Кагалтынов