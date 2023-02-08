Агрокомплекс Ткачева проявил интерес к покупке российского бизнеса Danone

Компания «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» проявила заинтересованность в приобретении части российского бизнеса французской Danone. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

В качестве потенциальных покупателей производителя молочных продуктов также названы ГК «Русагро», группа «Черкизово», ГК «Черноголовка», ГК «Эконива», «Румелко» и АФК «Система».

«Из всех брендов Danone может оставить в РФ только местные марки — "Простоквашино", "Растишка", "Тёма"»,— сообщает издание.

О передаче контроля над российскими активами французская компания объявила осенью 2022 года. Сообщалось о передаче не менее 75% доли организации с сохранением места в совете директоров и возможностью обратного выкупа. Как заявили представители компании, продажа российского бизнеса может «снизить стоимость активов Danone на сумму до €1 млрд».

В России 13 заводов французского предприятия выпускают йогурты, десерты, творожки и другие молочные продукты. В 2021 году, по оценке «Союзмолока», Danone стала крупнейшим предприятием по выпуску молочной продукции с выручкой 122,7 млрд руб.

Анастасия Донскова

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