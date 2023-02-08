Проректор по общим ответам

После смены ректора Пермского госуниверситета (ПГНИУ) в вузе началась смена управленческой команды. Вчера и. о. руководителя ПГНИУ Игорь Германов представил вузу двух новых проректоров. Как выяснил «Ъ-Прикамье», это начало более масштабных изменений — в дальнейшем может быть объявлено об упразднении должностей проректоров по взаимодействию с органами госвласти и общим вопросам. Последнюю занимает бывший краевой чиновник Павел Блусь, который, как и ушедший в отставку ректор Дмитрий Красильников, является фигурантом дела об оказании опасных услуг, возбужденного после массового убийства на территории кампуса. Эксперт «Ъ-Прикамье» полагает, что господину Германову следует поменять команду максимально быстро.



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Вчера и. о. ректора ПГНИУ Игорь Германов представил своих новых заместителей. Проректором по кадровой политике и социальным вопросам вуза стал Игорь Плотников, а проректором по молодежной политике — Ольга Мещерякова. Должности проректора с функционалом, за который будет отвечать господин Плотников, в структуре Пермского университета раньше не было. Ранее Игорь Плотников трудился на руководящих должностях в структуре ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Он работал заместителем гендиректора по кадрам, но в прошлом году покинул компанию. По данным источников «Ъ-Прикамье», после этого он трудился в научно-проектном институте обустройства нефтяных и газовых месторождений ПНИПУ. Там он курировал кадровые вопросы.

Ольга Мещерякова сменила в должности проректора Елену Малкову. Ранее гос­пожа Мещерякова была заместителем декана географического факультета университета и отвечала за вне­учебную деятельность. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», для госпожи Малковой это кадровое решение было неожиданным, так как она надеялась проработать в данной должности до истечения контракта 31 декабря текущего года.

На церемонии представления Игорь Германов сказал также, что намерен изменить и структуру управления Пермским университетом. Так, из штатного расписания могут исчезнуть должности проректора по общим вопросам, а также проректора по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными структурами. По данным «Ъ-Прикамье», в вузе может появиться новая должность проректора, который будет отвечать за хозяйственное и материальное обеспечение.

GR-направление в университете сейчас курирует проректор Яна Дорофеева, а общие вопросы в этой же должности — Павел Блусь. Оба в недавном прошлом чиновники краевой власти, являются членами управленческой команды бывшего руководителя вуза Дмитрия Красильникова, который покинул должность на минувшей неделе. Оба стали проректорами в 2020 году. К команде бывшего ректора относится и проректор по научной работе и инновациям Сергей Пьянков, который также был назначен на эту должность в 2020 году. В то же время знакомые с ситуацией источники говорят, что изменения в управленческой команде будут «происходить постепенно».

Стоит отметить, что, как и господин Красильников, Павел Блусь является фигурантом уголовного дела об оказании услуг, не соответствующих требованиям безо­пасности, повлекших гибель двух и более человек. Оно было возбуждено после массового убийства на территории кампуса университета, которое совершил первокурсник Тимур Бекмансуров. В прошлом году он был приговорен к пожизненному заключению. О ходе и результатах расследования в отношении должностных лиц ПГНИУ не сообщалось. При этом источники «Ъ-Прикамье» утверждают, что следственные действия с их участием якобы не проводились уже «несколько месяцев». Они не исключают, что силовики ждут окончания расследования по другому уголовному делу, которое было возбуждено после массового убийства в казанской гимназии №175. Ее директору Амине Валеевой было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть двух и более человек. В конце декабря издание «Бизнес Online» сообщило, что уголовное дело возвращено прокуратурой на дополнительное расследование. «Составы, которые инкриминируются должностным лицам в Перми и Казани, разные, но обстоятельства совершения предполагаемых преступлений похожи, поэтому, возможно, решили взять паузу, чтобы определиться с окончательной квалификацией по университетскому делу с учетом позиции прокуратуры»,— полагает источник.

Бывший вице-премьер краевого правительства по вопросам образования Антон Клепиков считает, что и. о. ректора ПГНИУ необходимо максимально быстро сформировать команду и поменять структуру управления «под себя» и новые задачи вуза. «Я думаю, оптимальный срок — пара недель. Даже месяца, на мой взгляд, будет много. Чем дольше будет идти этот процесс, тем болезненнее он будет. Если же изменения произвести быстро, то университету станет легче развиваться. У него есть для этого возможности, которые не до конца были использованы»,— отмечает господин Клепиков. Он приводит в пример пермский политех, который ранее смог защитить программу своего развития и получил финансовую поддержку от региона. «Классический университет, к сожалению, тогда так и не смог сформулировать свою программу развития, хотя тоже является базовым вузом для Пермского края. Возможно, смена руководителя и структуры управления помогут ему быстрее двигаться вперед. Так что медлить с управленческими решениями не стоит»,— говорит экс-зампред.

Дмитрий Астахов, Екатерина Артемова