ТК в здании станции метро «Приморская» в Петербурге прекратил работу

В Санкт-Петербурге на улице Одоевского закрылся торговый комплекс, работавший в здании, в котором располагается вестибюль станции метро «Приморская». Как пишет «Деловой Петербург», договоры с арендаторами метрополитен расторг из-за невыполнения условий.

Дальнейшую судьбу помещений руководство метрополитена решает в настоящий момент. В итоге их могут приспособить для собственных нужд.

В ТК до закрытия работали магазины и салоны «Рив Гош», «Мегафон», «Первая полоса» и швейное ателье.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный начал освобождать окрестности Комендантского проспекта в Приморском районе Петербурга от незаконно возведенных торговых центров. Так, был снесен ТЦ «Лидер», позже демонтировали безымянный ТЦ, нарушающий допустимую по документам этажность.

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