Второй за неполную неделю ТЦ сносят на Комендантском проспекте в Петербурге

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с подведомственным предприятием Центр повышения эффективности использования государственного имущества приступили к сносу безымянного ТЦ на Комендантском проспекте в Приморском районе Петербурга. 20 января рядом начался снос ТЦ «Лидер», возведенного в 2002 году.

«Размещенный на участке торговый комплекс занимает принадлежащую городу территорию в отсутствие правоустанавливающих документов и превышает предельные параметры по площади, высоте и этажности. Все выявленные в ходе обследования владельцы торговых точек были привлечены к административной ответственности за продажу товаров в местах, не предназначенных для осуществления торговли»,— говорится в сообщении комитета.

Там добавили, что собственник уведомлялся о необходимости освободить территорию, но не сделал этого. Его задолженности по аренде перед городом превышает 2 млн рублей.

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