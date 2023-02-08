За границей не видно леса

После введения ограничений на экспорт леса-кругляка в Удмуртии предприятия значительно увеличили поставки пиломатериалов. Как сообщил министр природных ресурсов республики Денис Удалов, отгрузка обработанного леса в 2,5 раза превысила объемы необработанного. Крупные участники рынка говорят, что и прежде не экспортировали лес-кругляк, при этом после начала спецоперации Европа стала для них закрытой. Эксперты отмечают, что ограничения на экспорт кругляка побуждают компании активнее модернизировать производства и расширять ассортимент. Развитие отрасли положительно влияет в целом на экономику региона и поступления налогов в бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Удмуртии продажа пиломатериалов в 2022 году в 2,5 раза превысила объемы отгрузки необработанного леса. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил министр природных ресурсов республики Денис Удалов. «С начала 2022 года в России фактически запрещен экспорт необработанной или грубо обработанной древесины. Такое решение глава государства принял в целях противодействия нелегальным рубкам и вывозу незаконно добытой древесины за границу. И это уже дает свои плоды — предприятия республики активно осваивают технологии глубокой переработки древесины, выпуская продукцию с высокой добавленной стоимостью»,— поделился господин Удалов. При этом кругляк хвойной древесины или ценные лиственные породы отправлять все еще можно.

Министр отмечает, что если раньше стоимость кубометра необработанного бревна составляла около 4 тыс. руб., то теперь, отправляя такой же объем, но в досках за пределы республики, можно увеличить его стоимость уже до 12 тыс. руб.

По данным Россельхознадзора, объемы экспорта обработанных материалов в Удмуртии почти в 2,5 раза больше, чем необработанного «кругляка». Всего из республики вывезено 316,8 тыс. кубометров лесопродукции в стране и за границу.

«Таким образом, экспортируется готовая продукция, а вся цепочка производства остается в регионе. Сейчас участники рынка проводят постепенную модернизацию производств и налаживают выпуск новых линеек продукции»,— прокомментировал Денис Удалов.

По данным Удмуртстата, за 2022 год было отгружено древесины и пиломатериалов на 17,9 млрд руб. При этом объемы производства за 2022 год снизились на 5,4% по сравнению с итогами 2021 года. Оборот деревообрабатывающих организаций за январь—ноябрь 2022 года составил 6,6 млрд руб., что на 7% больше аналогичного периода 2021 года.

Предприятия Удмуртии задолго до введения санкций и внутренних ограничений на экспорт необработанной древесины начали осваивать технологии глубокой переработки древесины, говорит председатель постоянной комиссии госсовета республики по экономической политике Тимур Ягафаров. Основная проблема, по его мнению, переориентация на новые рынки сбыта либо иную логистику поставок.

«В период до начала 2022 года география поставок продукции деревопереработки из Удмуртии насчитывала до 20 стран. В перспективе, на мой взгляд, экспорт изделий из древесины будет активно расти за счет входа на рынки Азии, что будет являться одним из ключевых факторов роста экономики Удмуртии и предприятий-экспортеров»,— прокомментировал господин Ягафаров.

Начальник управления деревообработки компании «Увадрев-Холдинг» Константин Одинцов рассказал, что их предприятие от запрета на вывоз за границу необработанной древесины не пострадало. «Мы круглым лесом за рубеж никогда не торговали. Большую часть срубленного леса используем сами, в своем производстве, что-то продаем на переработку соседним предприятиям»,— поделился господин Одинцов. Он отмечает, что на деятельность их компании серьезно повлияли санкции, введенные после начала специальной военной операции. «Раньше у нас примерно 70% продукции уходило на европейский рынок, это была высушенная нестроганная доска. Однако с мая-июня прошлого года поставки в Европу полностью прекратились»,— рассказал Константин Одинцов.

По его словам, это существенно повлияло на стоимость готовой продукции: если раньше кубометр сухой доски стоил свыше 20 тыс. руб., то сейчас она продается в пределах 14 тыс. руб. Он добавил, что из заграничных направлений у них остались только Иран и Узбекистан.

На предприятии «Орион» также рассказали, что запрет их не коснулся, поскольку экспорт необработанного леса они не осуществляют. Компания занимается изготовлением пиломатериалов, в частности фанерной доски.

Продукция деревообработки стоит намного дороже, чем обычный кругляк, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, у обработанного дерева больше добавочной стоимости, его изготовление более дорогое, а государство в виде налогов получает больше поступлений.

«Компании, которые вкладывают в деревообработку, переработку древесины, соответственно, выходят на новый технологический уровень, а также делают мебель, участвуют в импортозамещении. Это считается более продвинутый этап, чем экспорт кругляка»,— прокомментировал господин Сигал.

О возможностях импортозамещения и изготовлении мебели говорит и промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Производство мебели из дерева в 2022 году в Удмуртии снизилось на 17,4% по сравнению с 2021 годом. Однако в 2023 году оно может вырасти, поскольку действие запрета позволяет обеспечить мебельные фабрики дешевыми пиломатериалами. Падение импорта, доля которого рухнула вдвое, до 25%, высвобождает для них поле деятельности на внутреннем рынке»,— рассказал господин Хазанов. Он считает, что если будет введен запрет на ввоз мебели из недружественных государств, то ее производство в Удмуртии и в целом по стране сделает резкий рывок, приведя тем самым к созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.

Татьяна Колегова