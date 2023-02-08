Армейские нужды поддержат субсидиями

Белый дом будет субсидировать инвестиционные проекты по модернизации предприятий, выпускающих продукцию для потребностей Вооруженных сил (ВС). Это, как сообщил в среду премьер-министр Михаил Мишустин, необходимо для наращивания мощностей таких производств. Средства федерального центра планируется направить на финансирование изготовления и ремонта техники, а также поставок материально-технических средств по госконтрактам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цех 61-го Бронетанкового ремонтного завода (БТРЗ-61) в Стрельне

Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Цех 61-го Бронетанкового ремонтного завода (БТРЗ-61) в Стрельне

Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Для наращивания мощностей предприятий, выпускающих продукцию в том числе для обеспечения потребностей ВС, правительство запустит механизм субсидирования инвестпроектов по их модернизации. Как сообщил сегодня на заседании Координационного совета по обеспечению нужд вооруженных сил Михаил Мишустин, средства пойдут на ремонт и изготовление новой техники, а также на финансирование поставок в рамках госконтрактов «всего требуемого — приборов связи, бронезащиты, топлива и так далее».

Напомним, по линии Координационного совета формируются целевые задания по поставкам техники, материальных средств и вооружений для армии с планом-графиком по каждому пункту номенклатуры. На прошлом заседании сообщалось, что утвержденные в 2022 году планы «практически полностью» реализованы в части производства военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты и всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск. Недостающие на тот момент материально-технические средства было обещано поставить до февраля.

Сегодняшнее решение, очевидно, нацелено на ускорение подобных поставок. По словам премьера, на это будут направлены «значительные средства».

Однако детали механизма субсидирования не разглашаются, что, видимо, связано со спецификой назначения производимой и поставляемой продукции.

Сам инструмент, добавим, правительством «обкатан» в рамках плановой работы по развитию региональных программ промышленности — в 2021–2022 годах на субсидирование модернизации предприятий (за счет возмещения затрат на покупку оборудования, компенсаций по лизинговым платежам и оплате услуг по подключению к коммунальной инфраструктуре) было выделено почти 5 млрд руб. (см. «Ъ» от 5 июля 2022 года).

Евгения Крючкова