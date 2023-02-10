Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Бабушка оказывается настоящим воплощением образа злой старухи из сказок: с Ребеккой она общается исключительно язвительными упреками, Налу с порога называет "неженкой" и все ей запрещает. К тому же на следующий день родители уезжают якобы договариваться о лечении Луны, оставляя старшую дочь присматривать за сестрой и терпеть бабушкино тиранство. Нале удается найти поддержку у домработницы Эбигейл. Она-то и рассказывает девочкам сказку о тройняшках, в которой появляется фантастическое существо бака, исполняющее желания в обмен на страшные жертвы, ведьмы, пьющие кровь маленьких детей и по ночам сбрасывающие с себя кожу, которую они прячут в выдолбленных тыквах, и прочие живописно кровавые подробности. Авторы фильма обращаются не к мексиканскому фольклору, а к легендам Карибского бассейна, иллюстрируя их на экране, возможно, немного наивными (спецэффекты здесь изготовлены по старинке вручную), но все равно впечатляющими образами. Неудивительно, что Нале начинают сниться кошмары с бабушкой в главной роли, и вскоре она твердо убеждается в том, что старушка и есть самая настоящая ведьма, которая пьет кровь слабеющей на глазах Луны».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Охота до ведьм».