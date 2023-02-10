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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино 11–12 февраля

9 февраля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых американская комедия «Знакомство родителей» и российская мелодрама «Свободные отношения». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».

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Больше чем никогда
Знакомство родителей
Быть
Свободные отношения
Ведьма: Реинкарнация
Хищники
Сожги все мои письма
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Не хороните меня без Ивана
Лили и море
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Больше чем никогда (Plus que jamais, 2022)

Больше чем никогда

  • Режиссер: Эмили Атеф
  • В ролях: Вики Крипс, Гаспар Ульель, Бьерн Флоберг
  • Жанр: драма, мелодрама / Франция, Германия, Люксембург, Норвегия / 123 мин.
  • В прокате: с 9 февраля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Элен (Вики Крипс), молодая жительница Бордо, умирает от неизлечимой болезни. Свой диагноз она назовет где-то во второй трети фильма: идиопатический легочный фиброз… Муж Элен, Матье (Ульель),— образец заботливого понимающего партнера. Он поддерживает жену, вытаскивает ее на встречи с друзьями, мягко утешает и искренне радуется, когда лечащий врач сообщает о возможности операции. Беда в том, что Элен уже перешла невидимую, но непроницаемую границу между живущими и умирающими, за которой одним, несмотря на все старания, никак не понять других… В поисках понимания Элен отправляется в интернет. Сначала раскрашенные в жизнерадостные цвета блоги с пожеланиями держаться и быть храбрее ее отталкивают, но наконец она находит родственную душу, скрывающуюся под псевдонимом Мистер. На его странице — только картинки, иногда окрашенные горьким юмором, иногда просто фиксирующие красоту. Внимание Элен привлекает та, на которой сфотографированы домики на берегу норвежского фьорда. Пообщавшись с Мистером (Бьёрн Флоберг) по скайпу и узнав, что он живет именно в этом месте, она решает отправиться туда, причем в одиночку».

Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «На последнем дыхании» и «Ода тягости».

Знакомство родителей (Maybe I Do, 2023)

Знакомство родителей

  • Режиссер: Майкл Джейкобс
  • В ролях: Люк Брейси, Эмма Робертс, Дайан Китон, Ричард Гир, Уильям Х. Мэйси, Сьюзен Сарандон
  • Жанр: мелодрама, комедия / США / 95 мин.
  • Слоган: «Все тайное станет явным!»
  • В прокате: с 9 февраля

Кинокритик Юлия Шагельман: «"Знакомство родителей" в первую очередь привлекает актерским составом. При этом паре, за чье совместное будущее мы вроде как должны болеть, даже на афише отведен малозначительный угол, хотя Мишель, которая как-то очень несовременно жаждет выйти замуж за своего сомневающегося бойфренда Аллена (Люк Брейси), играет продолжающая семейные традиции Эмма Робертс, племянница Джулии. Но главные герои этого спектакля (фильм поставлен заслуженным сценаристом и режиссером-дебютантом в полном метре Майклом Джейкобсом по собственной пьесе), конечно, не они, а их родители. Судьба сводит две пары — с одной стороны Говард (Гир) и Грейс (Китон), с другой Сэм (Мэйси) и Моника (Сарандон) — в момент, когда оба брака уже давно превратились в видимость. Они готовы эту видимость даже поддерживать — конечно, ради детей, но, когда выясняется, что дети стали парой, декорации трещат по швам. И теперь обеим родительским парам предстоит если не спасти свои отношения, то хотя бы не окончательно испортить те, что сложились у их отпрысков. На этом пути звездная четверка получит возможность продемонстрировать харизму (за нее отвечают в основном Гир и Сарандон) и умение переключаться из юмористического режима в сентиментальный (тут вступают Китон и Мэйси), а молодое поколение постарается не сильно им мешать».

Подробнее о фильме — в материале «Родительское собрание».

Быть (2023)

Быть

  • Режиссер: Александр Ковтунец
  • В ролях: Олег Гаас, Дмитрий Власкин, Маргарита Аброськина, Федор Добронравов
  • Жанр: комедия / Россия / 114 мин.
  • В прокате: с 9 февраля

Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Выросший без родителей молодой рэпер Илья отчаянно рвется на вершины чартов. Он готов на все ради успеха, но судьба волшебным образом из 2023-го отправляет его в суровый 1993-й, где он встречает своих молодых родителей и попадает в лихие приключения того времени. У Ильи всего три дня, чтоб изменить судьбу своей семьи. Быть ему в будущем или не быть, теперь зависит только от него».

Свободные отношения (2023)

Свободные отношения

  • Режиссер: Дмитрий Невзоров
  • В ролях: Аглая Тарасова, Борис Дергачев, Илья Соболев
  • Жанр: комедия, мелодрама / Россия / 102 мин.
  • В прокате: с 9 февраля

Кинопрокатчик «Каропрокат»: «История двух противоположностей, которые случайно встретились в питерском баре, провели вместе ночь, а затем были вынуждены пожениться из-за незапланированной беременности. Спустя семь лет герои понимают, что превратились в одну из тех семейных пар, которых заел быт, а совместная жизнь стала просто привычкой. Желая сохранить брак ради сына, супруги идут на отчаянную меру — предлагают дать друг другу немного свободы».

Ведьма: Реинкарнация (Mal de ojo, 2022)

Ведьма: Реинкарнация

  • Режиссер: Исаак Эсбан
  • В ролях: Паола Мигель, Офелия Медина, Иванна София Ферро
  • Жанр: ужасы / Мексика / 100 мин.
  • В прокате: с 2 февраля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Бабушка оказывается настоящим воплощением образа злой старухи из сказок: с Ребеккой она общается исключительно язвительными упреками, Налу с порога называет "неженкой" и все ей запрещает. К тому же на следующий день родители уезжают якобы договариваться о лечении Луны, оставляя старшую дочь присматривать за сестрой и терпеть бабушкино тиранство. Нале удается найти поддержку у домработницы Эбигейл. Она-то и рассказывает девочкам сказку о тройняшках, в которой появляется фантастическое существо бака, исполняющее желания в обмен на страшные жертвы, ведьмы, пьющие кровь маленьких детей и по ночам сбрасывающие с себя кожу, которую они прячут в выдолбленных тыквах, и прочие живописно кровавые подробности. Авторы фильма обращаются не к мексиканскому фольклору, а к легендам Карибского бассейна, иллюстрируя их на экране, возможно, немного наивными (спецэффекты здесь изготовлены по старинке вручную), но все равно впечатляющими образами. Неудивительно, что Нале начинают сниться кошмары с бабушкой в главной роли, и вскоре она твердо убеждается в том, что старушка и есть самая настоящая ведьма, которая пьет кровь слабеющей на глазах Луны».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Охота до ведьм».

Хищники (As bestas, 2022)

Хищники

  • Режиссер: Родриго Сорогойен
  • В ролях: Марина Фоис, Дени Меноше, Луис Саера
  • Жанр: триллер, драма / Испания, Франция / 137 мин.
  • В прокате: с 2 февраля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм, которому больше подходит не русское прокатное название, а оригинальное, "Звери", отчетливо делится на две части. Первая, в которой закручивается тугая, не имеющая выхода спираль взаимного насилия, отсылает к таким классическим картинам о пропасти между своими и чужими, дикостью и просвещением, голосом крови и голосом разума, как "Соломенные псы" Сэма Пекинпа (1971) или "Избавление" Джона Бурмена (1972). Но, чуть перевалив за середину, фильм будто переламывается с хрустом, как сухая ветка, на смену исступленным мужским эго приходит тихое, но несгибаемое женское упорство, и главной героиней становится Ольга, до того державшаяся в мужниной тени. История о жестокости и мести становится историей о справедливости и — нет, не прощении, но принятии и искуплении, которое, однако же, не стоит путать с забвением».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Что естественно, то небезопасно».

Сожги все мои письма (Bränn alla mina brev, 2022)

Сожги все мои письма

  • Режиссер: Бьорн Рунге
  • В ролях: Аста Аугуст, Билл Скарсгард, Густав Линд
  • Жанр: драма / Швеция / 120 мин.
  • В прокате: с 2 февраля

Кинокритик Михаил Трофименков: «Алекс отправляется не на край ночи, а к психотерапевту. Повод: немотивированные вспышки гнева. Алекс увез жену с вечеринки раньше, чем та намеревалась, к кому-то приревновав, а дома аккуратно высадил ногой кусочек дверного стекла.

Психотерапевту впору работать ясновидящей. Она сразу догадалась, что душевный недуг Алекса коренится в отношениях его бабушки Карин (Марика Линдстрём, в молодости — Аста Аугуст) и дедушки Свена (Стен Льюнггрен, в молодости — Билл Скарсгард). И Алекс сразу вспомнит, что как-то раз на глазах у него они подрались из-за найденной мальцом загадочной связки писем. Ну, не то чтобы подрались — обоим было уже сильно за восемьдесят,— но потолкались. И правда, как после такой сцены не стать ревнивым психопатом и не пинать двери ногами. Собственные родители Алекса каким-то чудом из психопатической цепочки выпали.

Алекс взваливает на себя миссию интеллектуального детектива. Выскребает из архивов и библиотек малейшую информацию о молодости дедушки и бабушки. Благо оба они оставили заметный след в шведской литературе. Пытается понять, кто зашифрован в дедовских записных книжках под инициалами У. Л. И почему дед всю жизнь писал о женщине-грешнице, а У. Л., расшифрованный как Улоф Лагеркранц,— о женщине-ангеле».

Подробнее о фильме — в материале «Прародительский контроль».

О чем говорят мужчины. Простые удовольствия (2022)

О чем говорят мужчины. Простые удовольствия

  • Режиссер: Михаил Поляков
  • В ролях: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов
  • Жанр: комедия / Россия / 93 мин.
  • В прокате: с 2 февраля

Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Дело было в далеком 2019-м году… Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. О чем же на этот раз говорят мужчины? Конечно, о личном. Леша пытается понять существует ли "женская дружба", Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь (или это была не она?), а Саша размышляет о потере отца и умению жить и радоваться каждому новому дню. А еще, прогуливаясь по центру города, друзья обсуждают, как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, о чем кричат откровенные фото в социальных сетях, и что такое чевапчичи. Они вернулись поговорить о вечном, и о личном, и о всяких пустяках… короче, обо всем».

Не хороните меня без Ивана (2022)

Не хороните меня без Ивана

  • Режиссер: Любовь Борисова
  • В ролях: Дариус Гумаускас, Александр Чичахов, Михаил Сажин
  • Жанр: драма / Россия / 124 мин.
  • В прокате: с 26 января

Кинокритик Михаил Трофименков: «В этнографическую экспедицию с Иваном Поповым (Дарюс Гумаускас), реальным культурным героем Якутии, Степан (Александр Чичахов) подался с испугу, что его в конце концов похоронят заживо. А то уснул в родном поселке раз, другой, третий. Наконец — а что с ним делать: пульс не прощупывается, тело ледяное — очнулся в гробу, перепугав псаломщика, уже было Степана отпевшего. Другое дело, что именно в экспедиции ему придется пережить опыт реального погребения по вине царских сатрапов, но все обойдется».

Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Этно не фильм» и «"Мы не снимали кино про дружбу народов"».

Лили и море (Grand marin, 2022)

Лили и море

  • Режиссер: Динара Друкарова
  • В ролях: Динара Друкарова, Бьёдн Хлинур Харальдссон, Сэм Лаувейк, Хьёртюр Йоуханн Йонссон
  • Жанр: драма / Франция, Россия, Бельгия, Исландия / 84 мин.
  • В прокате: с 26 января

Кинокритик Юлия Шагельман: «В основу сценария фильма легла автобиографическая книга Катрин Пулэн "Женщина в море", рассказывающая о жизни автора на Аляске. Но для Динары Друкаровой, в 20 лет уехавшей из России во Францию и начавшей там актерскую карьеру заново, это явно очень личная история, в которой главной темой становятся побег в неизвестность и отказ от традиционных ролей, которые предлагает женщине общество. Ее героиня последовательно отвергает все, что может привязать ее к одному месту или человеку, причем делает это, судя по всему, достаточно давно и повторяет достаточно часто, чтобы этот выбор уже не вызывал никаких сомнений. Даже когда отношения Лили с Джудом проходят предсказуемый путь от врагов к любовникам, их финал оказывается неожиданным: здесь мужчина хочет уже наконец осесть и пожить спокойной жизнью, а женщина снова убегает, не давая шанса сформироваться связям, которые могли бы ее удержать. Символом и воплощением свободы от них, которая, несмотря ни на что, все-таки не дается легко, а требует каждодневного преодоления, становится море — прием, конечно, не самый оригинальный, но неизменно действенный».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Женщина на борту».

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