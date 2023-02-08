В Югре жильцов дома, обрушившегося после взрыва газа, освободили от доплаты за новое жилье

Владельцам квартир в доме на ул. Мира, 6-А Нижневартовска, обрушившемся в результате взрыва газа, не придется платить за разницу в площади новых квартир, которые им предоставят взамен сносимых. Как пишет ТАСС, соответствующее решение приняли депутаты думы города. На покрытие расходов из бюджета выделят около 15 млн руб.

Напомним, взрыв в пятиэтажном доме, в результате которого погибли 10 человек, произошел в конце прошлого года. По предварительной информации, причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Дом был признан аварийным и подлежащим к сносу.

Жильцов обрушившегося дома также освободили от уплаты взносов на капитальный ремонт.

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