В Ярославле оценили объем первых изъятий земли под третий мост

При реализации работ по строительству третьего моста через Волгу в Ярославле подлежат изъятию 41 земельный участок и 25 объектов недвижимого имущества. Цифры на заседании комиссии муниципалитета озвучила заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Оксана Петрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», при полной реализации проекта Карабулинской развязки может быть изъято 144 земельных участка. Однако, в 2023-2027 году областные власти при наличии федерального финансирования намерены строить только третий мост. На сайте департамента дорожного хозяйства разместили кадастровые номера участков и домов под изъятие на правом и левом берегу Волги.

«Каждый объект подлежит оценке. Это независимая рыночная оценка. Есть понятие как компенсация ущерба, связанного с изъятием. Точно такая же процедура оценки и изъятия была, когда в Ярославле строили Юбилейный мост. Оценке подлежало буквально все – упущенная выгода, вплоть до плодово-ягодных насаждений», — пояснила заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Оксана Петрова.

На сайте департамента сейчас приведена предварительная стоимость изымаемого. На правом берегу общая сумма составляет 137,46 млн руб., на левом – 114,82 млн руб. Вопрос цены для властей является крайне щепетильным.

«Люди у нас очень беспокойные. Я бы сейчас не популяризировала все эти наши решения. Собственники земельных участков могут стать жертвами мошеннических действий», — заявила Оксана Петрова.

Госпожа Петрова добавила, что ранее при подобных случаях вопрос стоимости изымаемой земли и недвижимости с собственниками удавалось урегулировать, не доводя дело до судов.

Андрей Иванов