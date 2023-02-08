В Удмуртии приступили к формированию перечня наказов депутатам госсовета на 2024 год

В Удмуртии началось формирование перечня наказов избирателей депутатам госсовета региона на 2024 год. Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, об этом рассказал председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов.

Так, по словам господина Мухамедзянова, у жителей много предложений и пожеланий, однако они не всегда совпадают с возможностями бюджета. «Поэтому в утвержденный перечень попадают далеко не все наказы. Мой совет жителям: выстраивайте диалог со своими депутатами, помните, что любую задачу можно решить разными способами»,— подчеркнул председатель постоянной комиссии по бюджету.

Отмечается, что итоговый перечень наказов депутатам госсовета республики на 2024 год должен быть утвержден парламентом не позднее 1 июля 2023 года.