В Петрозаводске задержан главный госинспектор Ростехнадзора Карелии за получение взятки

В Петрозаводске задержали главного государственного инспектора Ростехнадзора Карелии Георгия Хе. Об этом утром 8 февраля сообщили в региональной пресс-службе следственного комитета.

Взятку Георгий Хе в размере 5 млн руб. получил от руководства Соломенского лесозавода за получение разрешения на ввод в эксплуатацию электрической сети пеллетного цеха. Его сообщниками называют генерального директора «Промтехмаркета» и инженера этого предприятия, отмечает 78.ru.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.

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