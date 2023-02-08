Челябинская компания намерена обанкротить «Южуралмост»

ООО «Урал-сервис-групп» (УСГ, Челябинск) намерено направить в Арбитражный суд региона заявление о признании бывшего монополиста в сфере строительства и ремонта дорог на Южном Урале – АО «Южурамост» (Магнитогорск) банкротом. Сообщение об этом опубликовано на Федресурсе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в прошлом году суды двух инстанций обязали «Южуралмост» выплатить УСГ задолженность в размере 75,2 млн руб. по договору подряда, заключенного в 2019 году. С марта 2022 года магнитогорская компания находится в стадии ликвидации. Однако в ноябре Арбитражный суд Челябинской области приостановил этот процесс, приняв обеспечительные меры по иску Фонда социального страхования о взыскании с «Южралмоста» почти 22 млн руб.

Кроме того, бывший монополист должен заплатить штрафы в размере 484,3 млн руб., назначенные ФАС России за заключение двух антиконкурентных соглашений при проведении 10 дорожных аукционов – с экс-губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и министерством дорожного хозяйства и транспорта региона. В январе этого года законность штрафов подтвердила кассационная инстанция Арбитражного суда Московского округа.