«Южуралмост» не смог оспорить штраф в 484 млн рублей за сговор с экс-губернатором

Кассационная инстанция Арбитражного суда Московского округа подтвердила законность штрафов, назначенных ФАС России АО «Южуралмост» за заключение двух антиконкурентных соглашений. Компания обязана заплатить в бюджет 484,3 млн руб., сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Ранее Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд оставили в силе постановления ФАС России.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте 2019 года Федеральная антимонопольная служба признала факт заключения двух антиконкурентных соглашений при проведении 10 дорожных аукционов в Челябинской области на общую сумму почти 2,4 млрд руб., победителем которых стал «Южуралмост». Снижение цены контрактов при этом не превысило 1,5%. Участниками первого соглашения стали экс-губернатор Борис Дубровский, министерство дорожного хозяйства и транспорта региона и подрядчик, второго — министерство и «Южуралмост». Участники сговора пытались обжаловать это решение, но в мае 2022 года Верховный суд России поставил точку в споре, отказавшись принять жалобы компании и Бориса Дубровского на рассмотрение. В марте 2022 года АО «Южуралмост» объявил о ликвидации.