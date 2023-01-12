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Суд запретил ликвидацию бывшего крупнейшего дорожного подрядчика в Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области запретил ликвидировать компанию «Южуралмост», которая несколько лет назад была крупнейшим дорожным подрядчиком в регионе. Такое решение принято в качестве обеспечительных мер в рамках дела о взыскании с организации 21,8 млн руб. в пользу Фонда социального страхования. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

АО «Южуралмост» находится в процессе ликвидации с марта 2022 года. В ноябре Челябинское региональное отделение ФСС направило иск о взыскании капитализированных платежей в размере 21,8 млн руб. По ходатайству истца суд принял обеспечительные меры, запретив МИФНС России №17 по Челябинской области совершать любые регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ изменений в отношении АО «Южуралмост» до вступления решения суда по этому делу в силу. В декабре компании удалось добиться смягчения обеспечительным мер: налоговому органу запретили совершать действия, лишь связанные с прекращением деятельности юрлица.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2015–2018 годах «Южупралмост» получал большинство контрактов по ремонту и строительству дорог в Челябинской области, фактически являясь монополистом в этой сфере. В 2019 году ФАС России признало факт заключения двух антиконкурентных соглашений по торгам на ремонт и строительство дорог в регионе на общую сумму 2,4 млрд руб.: участниками первого стали «Южуралмост», экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский и миндортранс региона, второго — министерство и подрядчик. Участники сговоров пытались оспорить решение антимонопольной службы в судах, но в мае прошлого года Верховный суд поставил в этом деле точку, подтвердив правоту ФАС России.

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