Секретарь СНБО Украины Данилов выступил за удары по военным объектам в России

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Украина имеет право вести огонь по целям на территории России. По его словам, украинские военные должны наносить удары по «наносящим ущерб» Украине объектам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины

Как рассказал в интервью Reuters господин Данилов, объектом, который «разрушает Украину», может быть и «определенная точка», из которой стреляют по территории страны.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников уверял, что ВСУ могут использовать поставляемое Западом оружие большой дальности только для ударов по присоединенным к РФ территориям. 7 февраля Алексей Данилов сказал, что ВСУ могут наносить удары по территории России оружием украинского производства.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».