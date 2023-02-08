В Курской области в опорных пунктах у границы могут разместить мобилизованных

В течение недели у границы с Украиной в Курской области может быть размещен, как минимум, мотострелковый взвод. Об этом в своем телеграм-канале сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он посетил один из опорных пунктов, в котором могут занять позиции мобилизованные. Господин Турчак сегодня в Курской области проводит выездное заседание рабочей группы по вопросам специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Владимир Путин в конце декабря сформировал рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и СВО. Группу возглавил сенатор Андрей Турчак, а вошли в нее общественники и журналисты. Сегодня в Курской области планируется подвести «промежуточные итоги работы» группы. Перед мероприятием, как пояснил господин Турчак, вместе с губернатором Романом Старовойтом они посетили «один из взводно-опорных пунктов», которые «оборудованы по всей границе региона с Украиной».

«До нее всего шесть километров. В ближайшую неделю здесь высадится мотострелковый взвод, в составе которого и мобилизованные ребята из разных регионов,- написал Андрей Турчак. - Пункт почти готов. Есть отопление, электричество. На днях оборудуют баню и кухню. Еще один положительный пример того, как эффективно в сжатые сроки могут работать региональные власти и подразделения Минобороны, когда налажена рабочая коммуникация».

На днях Роман Старовойт заявил, что возглавит добровольную народную дружину, которая формируется, чтобы оказывать содействие в патрулировании приграничных районов и критически важной инфраструктуры. «Также мы предполагаем, что, не дай Бог, но вдруг, в случае вооруженного вторжения добровольная народная дружина будет костяком территориальной обороны»,— уточнил господин Старовойт. По его словам, в каждом из приграничных районов будет свой командир, которым может стать местный чиновник или опытный дружинник.

Андрей Цветков