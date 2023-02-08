Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Курской области в опорных пунктах у границы могут разместить мобилизованных

В течение недели у границы с Украиной в Курской области может быть размещен, как минимум, мотострелковый взвод. Об этом в своем телеграм-канале сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он посетил один из опорных пунктов, в котором могут занять позиции мобилизованные. Господин Турчак сегодня в Курской области проводит выездное заседание рабочей группы по вопросам специальной военной операции.

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Владимир Путин в конце декабря сформировал рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и СВО. Группу возглавил сенатор Андрей Турчак, а вошли в нее общественники и журналисты. Сегодня в Курской области планируется подвести «промежуточные итоги работы» группы. Перед мероприятием, как пояснил господин Турчак, вместе с губернатором Романом Старовойтом они посетили «один из взводно-опорных пунктов», которые «оборудованы по всей границе региона с Украиной».

«До нее всего шесть километров. В ближайшую неделю здесь высадится мотострелковый взвод, в составе которого и мобилизованные ребята из разных регионов,- написал Андрей Турчак. - Пункт почти готов. Есть отопление, электричество. На днях оборудуют баню и кухню. Еще один положительный пример того, как эффективно в сжатые сроки могут работать региональные власти и подразделения Минобороны, когда налажена рабочая коммуникация».

На днях Роман Старовойт заявил, что возглавит добровольную народную дружину, которая формируется, чтобы оказывать содействие в патрулировании приграничных районов и критически важной инфраструктуры. «Также мы предполагаем, что, не дай Бог, но вдруг, в случае вооруженного вторжения добровольная народная дружина будет костяком территориальной обороны»,— уточнил господин Старовойт. По его словам, в каждом из приграничных районов будет свой командир, которым может стать местный чиновник или опытный дружинник.

Андрей Цветков

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...