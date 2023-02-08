Байден назвал российскую военную операцию «испытанием на века» для США

Военный конфликт на Украине стал «испытанием на века» для США и всего мира, считает американский президент Джо Байден. Он поднял эту тему во время своего второго выступления с посланием к Конгрессу США, трансляция велась на сайте Белого дома.

Как заявил господин Байден, США сумели создать глобальную коалицию, объединив НАТО против «агрессии». «(Это.— "Ъ") стало испытанием на века. Испытанием для Америки. Испытанием для всего мира»,— сказал президент США.

Джо Байден также пообещал, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». «Наша нация стремится к большей свободе, большему достоинству, большему миру — не только в Европе, но и везде»,— подчеркнул американский президент.

3 февраля власти США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,175 млрд. Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил США во втягивании стран НАТО в конфликт на Украине. Такие действия, по его словам, могут привести к непредсказуемому уровню эскалации конфликта.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер