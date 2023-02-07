Сотрудников заповедника очистили от приговора

Камчатский краевой суд отменил приговор в отношении четырех сотрудников Кроноцкого заповедника (Камчатка). Ранее они были признаны виновными в хищении госсредств, выделенных на очистку территории от советского техногенного мусора, и приговорены к лишению свободы на сроки от трех до пяти с половиной лет. За осужденных вступились местные власти и российские экологические организации, а прокуратура в ходе апелляционных слушаний сама просила заменить реальный срок на условный. Дело возвращено на повторное рассмотрение в ином судейском составе — эксперты опасаются, что подсудимых могут снова признать виновными, если общественность забудет о ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курильское озеро в Кроноцком заповеднике

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Курильское озеро в Кроноцком заповеднике

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Камчатский краевой суд во вторник отменил приговор для четырех сотрудников Кроноцкого заповедника. Они были освобождены в зале суда под подписку о невыезде. Дело возвращено в суд Петропавловска-Камчатского на повторное рассмотрение в ином судейском составе.

Напомним, сотрудников заповедника обвиняли в хищении госсредств, выделенных на ликвидацию экологического ущерба. До середины XX века на части территорий заповедника велись геологоразведочные работы и располагались военные части. В результате земля была загрязнена тоннами нефти и нефтепродуктов, брошенным оборудованием и техникой. В 2015 году государство выделило деньги на очистку, тендер выиграла компания «Экология». Через год руководство заповедника отчиталось, что с территории было вывезено более 1 тыс. тонн мусора и бочек с остатками ГСМ, а также грунт, загрязненный нефтепродуктами.

Однако в 2018 году директор «Экологии» Виталий Дрозд был задержан по подозрению в вымогательстве и мошенничестве, причем эта ситуация не имела отношения к заповеднику. Пойдя на сделку со следствием, бизнесмен заявил, что якобы участвовал в хищении бюджетных денег, предназначенных для очистки заповедника.

В результате следствие пришло к выводу, что «Экология» выиграла тендер незаконно, а стоимость работ по вывозу отходов была завышена в несколько раз. Более того, по мнению следствия, сотни тонн мусора не были вывезены — их якобы просто закопали на территории заповедника. Замдиректора заповедника полковник ФСБ в отставке Александр Ильин также пошел на сделку и дал показания против коллег. Виталий Дрозд и Александр Ильин признали вину в хищении и были в 2020 году осуждены в особом порядке, получив условные сроки. Другим сотрудникам заповедника предъявили растрату на сумму 454,6 млн руб., в хищении которых признался подрядчик. Под следствием оказались замдиректора по науке и туризму Роман Корчигин, начальник научного отдела кандидат наук Дарья Паничева, замдиректора по финансам Оксана Терехова и замдиректора по общим вопросам Николай Поздняков. Умерший к тому моменту бывший директор заповедника Тихон Шпиленок был объявлен лидером ОПГ.

Процесс вызвал широкий общественный резонанс. В поддержку сотрудников заповедника выступал губернатор Владимир Солодов, а региональное министерство природы настаивало, что подсудимые — «никакая не ОПГ», а «сотрудники лучшего заповедника России, которые выполняли свою работу». Более 60 природоохранных организаций и объединений попросили президента РФ Владимира Путина взять дело под личный контроль.

Дело рассматривал Петропавловск-Камчатский городской суд. В ходе процесса защита предоставила документы, фото- и видеозаписи, подтверждающие факт очистки территорий и вывоз мусора. Более того, суд отказался проводить исследование участков заповедника, где, по мнению следствия, был закопан мусор.

И в июле 2022 года сотрудников заповедника признали виновными в растрате с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Они были приговорены к лишению свободы на сроки от трех до пяти с половиной лет.

Также суд удовлетворил иск прокурора на сумму 454,6 млн руб. и иск Минприроды РФ на сумму 16,8 млн руб. о взыскании с фигурантов уголовного дела причиненного ущерба.

Рассмотрение апелляционной жалобы началось в конце 2022 года. К ней были приложены результаты исследования территории Кроноцкого заповедника, которое по распоряжению главы Минприроды Александра Козлова и заказу заповедника осенью провели специалисты МГУ им. М. В. Ломоносова, Института географии РАН и Волгоградского университета. Ученые не обнаружили на заповедной территории следов захоронения сотен тонн мусора, о которых заявляло следствие.

Как рассказала “Ъ” адвокат Ирина Дьяченко, в понедельник во время прений гособвинение само попросило изменить для сотрудников заповедника наказание — с реального срока на условный. На следующий день суд отменил приговор и вернул дело на повторное рассмотрение в ином судейском составе. Госпожа Дьяченко уточнила, что в суде была оглашена только резолютивная часть, поэтому причины решения суда пока неизвестны.

«Это большое свидетельство того, что нас услышала судебная коллегия,— сказала госпожа Ирина Дьяченко.— Это победа защиты и общественности. В том виде, в котором дело было рассмотрено судом первой инстанции, оно уже не останется». Адвокат считает, что новое разбирательство может оказаться долгим — ведь суду предстоит провести экспертные исследования. «Нам ранее суд отказывал в этом — якобы экспертиза может повлечь ущерб природе,— рассказывает она.— Но эксперты из МГУ показали, что можно провести экспертизу без ущерба».

Отмена приговора по уголовному делу о многомиллионных хищениях госсреств является определенной редкостью, которая не может не привлекать интерес профессионального сообщества, говорит юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков.

По «обычным» уголовным делам областные и приравненные к ним суды редко отменяют приговоры районных судов в апелляционном порядке, соглашается адвокат, соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов. Обычно резонансные дела привлекают повышенное внимание; уже в первой инстанции их изучают особенно тщательно и при обнаружении ошибок нередко направляют дело на пересмотр, чтобы избежать отмены приговора в вышестоящей инстанции. Вместе с тем эксперт считает, что «шансы на вынесение оправдательного приговора незначительны». «Можно предположить, что целью является затягивание рассмотрения дела,— говорит господин Титов.— Когда актуальность дела снизится, районный суд вынесет обвинительный приговор, который потом уже не отменят».

Анна Васильева