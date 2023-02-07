«Молот» завершил заключительную домашнюю серию победой

Чемпионат ВХЛ подходит к концу. Пермскому ХК «Молот» осталось сыграть четыре матча на выезде. Во вторник в заключительном матче домашней серии игр подопечные Сергея Бердникова обыграли воскресенский «Химик» со счетом 2:0. Дважды отличился Даниил Сероух.

«Молот» набрал 53 очка и занимает 17 место в турнирной таблице. Столько же у «Челмета» идущего 16-м, но челябинский клуб провел на игру меньше. Пермская команда продолжает борьбу за выход в плей-офф.

Следующий поединок «Молот» сыграет 11 февраля в Учалах против местного «Горняка».