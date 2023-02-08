В суд по отсрочному делу

В Омске сотрудники более десятка предприятий могут лишиться брони, полученной от военкоматов в ходе частичной мобилизации. Законность отсрочки от призыва оспаривает городской прокурор на основании того, что деятельность этих организаций не связана с гособоронзаказом. Предприятия, о которых идет речь, считают, что бронь их сотрудники получили законно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению прокуратуры, деятельность организаций, чьи сотрудники избежали призыва, не связана с гособоронзаказом

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ По мнению прокуратуры, деятельность организаций, чьи сотрудники избежали призыва, не связана с гособоронзаказом

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На 15 февраля в Центральном районном суде Омска назначено рассмотрение административного заявления прокурора города Павла Попова. Надзорное ведомство просит отменить отсрочку от мобилизации для сотрудников ряда омских предприятий.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что на основании девяти протоколов призывной комиссии Омска по мобилизации граждан предоставлена отсрочка от призыва на военную службу работникам 14 организаций. Административный истец полагает, что предоставление отсрочки не соответствует положениям действующего законодательства, поскольку организации не принимали участие в гособоронзаказе»,— рассказали о содержании иска прокуратуры в пресс-службе райсуда. В прокуратуре на запрос „Ъ-Сибирь“ иска не ответили.

Ответчиками по делу выступают призывные комиссии по мобилизации Омска и региона, а также ФКУ «Военный комиссариат Омской области». В числе заинтересованных лиц в карточке административного дела указаны 12 компаний. В их числе: АО АКБ «Новикомбанк», АО «Омский каучук», ООО «Газпромнефть — каталитические системы», «Газпромнефть-снабжение», ООО «Автоматика-сервис», ООО «Арена», ООО «Газпромнефть-графитек», ООО «Нефтехимремонт», ООО «Омский завод трубной изоляции», ООО «Полипластик ЗапСИБ», ООО «Арена-инжиниринг» и ООО «Ремонтно-механический завод „ГПЗ-ОНПЗ“». О каком количестве сотрудников этих предприятий, получивших отсрочку от мобилизации, идет речь, не уточняется.

В Новикомбанке претензии к порядку предоставления отсрочки его сотрудникам считают неправомерными. «Банк действует строго в рамках установленных правил и критериев, по которым определенные постановлением правительства №1725 («Об утверждении правил предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам РФ, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса» от 30 сентября 2022 года) предприятия имеют право подать ходатайство о предоставлении отсрочки в условиях мобилизации в отношении критически важных сотрудников. Сотрудники, которым решениями мобилизационных комиссий предоставили отсрочку, напрямую связаны с обслуживанием предприятий гособоронзаказа. Этот вопрос находится в ведении наших юристов, которые предоставили свои развернутые комментарии по всем вопросам прокуратуры. Банк также предоставил обоснованную позицию в суде»,— сообщила „Ъ-Сибирь“ пресс-служба банка. «Газпромнефть — каталитические системы» и «Омский каучук» на запросы к моменту сдачи номера не ответили.

«Если райсуд признает правоту прокуратуры, его решение может быть обжаловано в Омском областном суде. В случае же подтверждения решения райсуда в этой инстанции бронь будет снята и сотрудников предприятий могут призвать в рамках частичной мобилизации при первой необходимости»,— пояснил „Ъ-Сибирь“ новосибирский юрист Аркадий Шабунин. По его мнению, к делу в качестве заинтересованных лиц должны быть привлечены и сотрудники предприятий, которых касается отсрочка, поскольку суд рассматривает их права и обязанности.

Проблема нехватки кадров остается актуальной для омских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Омской области. В министерстве промышленности и научно-технического развития региона это связывают с увеличением объемов производства, в том числе и по гособоронзаказу. «С 1 января 2023 года на заводы трудоустроены около 900 человек, на рассмотрении у работодателей находится еще около 600 резюме. Всего же за этот период на предприятия ОПК приняты порядка 5 тыс. человек. Потребность предприятий на 2023 год составляет около 3 тыс. человек»,— сообщили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе ведомства.

Председатель регионального отделения организации «Опора России» Александр Дерябин отметил, что частичная мобилизация создала серьезные кадровые проблемы для малых и средних предприятий региона. «Особенно это касается производственных компаний, которые должны быть драйверами адаптации нашей экономики к санкционному давлению. Потому что после объявления мобилизации их сотрудники активно уходили на крупные оборонные предприятия, ожидая, что там получат так называемую бронь»,— пояснил он „Ъ-Сибирь“. По его мнению, для решения проблемы необходимо иметь четкие критерии для предоставления отсрочки: вовлеченность предприятия в задачи оборонного комплекса, сохранение работоспособности предприятий как основы поддержания экономики, обеспечения тыла и предоставления услуг населению. В том числе нужны критерии для малых и средних компаний, у которых такого механизма, как отсрочка от мобилизации, сегодня нет.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. 31 октября это подтвердил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов. Официального указа о завершении мобилизации издано не было. 1 ноября 2022 года омский губернатор Александр Бурков заявил, что частичная мобилизация в регионе завершена и в дальнейшем военкоматы будут принимать только добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту. По данным областных властей, план по числу мобилизованных регион выполнил, но сколько человек было призвано, не сообщалось.

Валерий Лавский