Министр спорта сообщил о 200 тыс. выданных Fan ID

Менее чем за месяц до старта второй части чемпионата России по футболу в стране выдано более 200 тыс. Fan ID. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, отвечая на вопрос «Ъ». В тот же день, 7 февраля, пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщила, что Fan ID получили 375 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Матыцин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олег Матыцин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге, в частности, оформлено 18 тыс. Fan ID, об этом в конце января рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Виктор Казарин. При этом вместимость «Газпром Арены» составляет 56 тыс. человек, а средняя посещаемость домашних матчей ФК «Зенит» по итогам первой части чемпионата страны составила чуть более 34 тыс. человек.

«Это исторический этап нашего развития. Возможное падение доходов из-за нововведения с руководством футбольных клубов мы не обсуждали. Наоборот, я вижу, что в связи с деятельностью букмекеров доходы Российского футбольного союза стали более значительными. Я уверен, что нынешние технические сложности по Fan ID будут преодолены и это никак не отразится на посещаемости стадионов»,— отметил Олег Матыцин.

О том, что внедрение системы Fan ID может спровоцировать существенное снижение посещаемости футбольных матчей, «Ъ» писал в материале «На трибунах становится жиже».

Андрей Ершов, Санкт-Петербург