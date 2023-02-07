Отца четырех детей в Удмуртии обвиняют в жестоком обращении с ребенком и угрозе убийством

Жителя села Якшур-Бодья в Удмуртии обвиняют в ненадлежащей исполнении родительских обязанностей в отношении четырех детей, жестоком обращении и угрозе убийством ( ст. 156 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В частности, мужчина нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. При этом пособия по потере кормильца, которые он получает на детей, тратит на личные нужды, в числе которых спиртные напитки. От воспитания детей отец отстранился, не заботится об их здоровье и нравственном развитии.

Кроме того, установлено, что мужчина устраивал скандалы, в ходе которых оскорблял и жестоко обращался со своим старшим сыном 2008 года рождения. Он наносил ребенку побои, сжимал шею и высказывал угрозы убийством.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а расследование находится на контроле прокуратуры района. В настоящее время решается вопрос о лишении его родительских прав.