Сунак объявил о создании в Великобритании четырех новых министерств

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о реорганизации нескольких министерств и создании новых ведомств. Новые назначения опубликованы на сайте британского правительства.

В Соединенном Королевстве:

Расформируют Министерство по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности. Вместо него создадут Министерство энергетической безопасности и климатической нейтральности , его возглавит Грант Шаппс.

, его возглавит Грант Шаппс. Также будет создано Министерство по вопросам бизнеса и торговли во главе с Кеми Баденоком.

во главе с Кеми Баденоком. Британское Министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта станет Министерством культуры, СМИ и спорта . Его возглавит Люси Фрейзер.

. Его возглавит Люси Фрейзер. Кроме того, создано будет и Министерство науки, инноваций и технологий, главой которого станет Мишель Донелан.

Как утверждает господин Сунак, нововведения необходимы, «чтобы убедиться, что все правительство готово работать на благо британского народа». «Изменения направлены на то, чтобы правильные навыки и команды были сосредоточены на пяти обещаниях премьер-министра: вдвое снизить инфляцию, вырастить экономику, сократить долг, сократить списки ожидания (в Национальной службе здравоохранения.— "Ъ") и остановить лодки (мигрантов.— "Ъ")»,— приводятся слова премьера в пресс-релизе.

Британский премьер перечислил упомянутые пять проблем Великобритании, которые он пообещал решить, в январе. 1 февраля в Великобритании состоялась крупнейшая за последние десять лет забастовка учителей, госслужащих, машинистов поездов и университетских преподавателей. Вышедшие на улицы около полумиллиона человек потребовали от правительства повышения заработной платы в условиях высокой инфляции и экономического кризиса в стране. Протесты могут обернуться серьезными политическими последствиями для премьер-министра и его Консервативной партии.

О политической ситуации в Великобритании — в материале «Ъ» «Британцы уходят в отказ».

Лаура Кеффер