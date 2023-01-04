Премьер Сунак перечислил пять самых серьезных проблем Великобритании, которые пообещал решить

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления в восточном Лондоне пообещал решить самые серьезные проблемы королевства, от инфляции до нелегальной миграции. Господин Сунак дал пять обещаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак

Фото: Reuters Риши Сунак

Фото: Reuters

Премьер пообещал снижение инфляции вдвое, рост экономики, сокращение долга, сокращение списков ожидания в Национальной службе здравоохранения, а также остановку небольших лодок, которые перевозят нелегальных мигрантов через Ла-Манш из Франции. Риши Сунак заявил, что его план позволит построить более сильную страну.

«Это приоритеты людей. Это приоритеты вашего правительства. И мы либо достигнем их, либо нет... Итак, я прошу вас судить о нас по тем усилиям, которые мы прикладываем, и результатам, которых мы достигаем»,— заявил премьер (цитата по Reuters). Одновременно господин Сунак признал, что многие проблемы потребуют долгосрочных решений и что его правительство разработает новые меры только в ближайшие месяцы.

Ранее инфляция в Великобритании почти достигала 40-летних максимумов, а экономисты прогнозировали длительную рецессию в стране. Тем временем оппозиционная Лейбористская партия уверенно лидирует в опросах общественного мнения, и все это происходит в преддверии выборов, которые, как ожидается, пройдут в 2024 году.

О том, как оценивают ситуацию в Великобритании ее жители, читайте в публикации «Ъ» «Британцы полны разочарований».

Мария Федотова