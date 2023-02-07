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Коммерсантъ FM
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Ректором РГСУ назначен Андрей Хазин

Ректором Российского государственного социального университета (РГСУ) утвержден Андрей Хазин, который с декабря 2021 года исполнял обязанности ректора. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

Андрей Хазин

Андрей Хазин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Хазин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Хазин — ученый, действительный член Российской академии художеств. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского. Брат публициста и экономиста Михаила Хазина.

Предыдущий ректор РГСУ Наталья Починок, возглавлявшая вуз с 2014 года, была отстранена от занимаемой должности. Минобрнауки приняло это решение после проверки ее декларации, а также сведений о доходах (по ч. 7 ст. 8 ФЗ «О противодействии коррупции»). СМИ сообщали, что проверка связана с рядом нарушений.

Подробности — в материале «Ъ» «Наталью Починок отстранили от РГСУ».

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