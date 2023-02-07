Вокалистку народного ансамбля и преподавателя хореографии предлагают наградить Почетными грамотами Перми

Глава Перми внес на рассмотрение городской думы проекты о награждении Почетными грамотами Перми солистки ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка» Альфии Аглямзяновой и преподавателя хореографических дисциплин детской школы искусств №14 «Грани» Елены Захваткиной.

Обе награды приурочены к Дню работника культуры. Госпожу Аглямзянову предлагается наградить «за значительный вклад в сохранение и развитие культуры Перми», а госпожу Захваткину — «за значительный вклад в развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Перми». Кроме почетных грамот, они могут получить единовременное денежное вознаграждение.

Решения о награждении планируется рассмотреть на февральском заседании Пермской думы.