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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о задержании четырех вербовщиков из группировки «Катиба Таухид валь-Джихад»

Федеральная служба безопасности сообщила, что в Москве и Красноярске разгромлена ячейка террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). В ходе оперативных мероприятий были задержаны четыре человека, которые, по данным спецслужбы, вербовали и переправляли боевиков в Сирию.

Как сообщили в ФСБ, злоумышленники финансировали членов террористической структуры и призывали к совершению преступлений террористического характера.

При задержании силовики нашли пропагандистские видеоматериалы террористической организации, изъяли средства связи, электронные носители информации и банковские карты, использовавшиеся в противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело. По какой статье, не уточняется.

«Катиба Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, действующая под эгидой международной террористической организации «Фронт в защиту народа Леванта “Ан-Нусра”», которая является отделением «Аль-Каиды» в Сирии (все они запрещены в РФ). Группа действует в мухафазах Хама, Идлиб и Латакия в Сирии. Количество боевиков организации, по данным ООН, составляет около 500 человек.

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