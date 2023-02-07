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Коммерсантъ FM
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Посол РФ не видит оснований для переговоров с Украиной в Вене

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский считает, что нет никаких оснований, чтобы рассматривать Вену в качестве площадки для российско-украинских переговоров. По его мнению, Австрия не нейтральна — она поддерживает антироссийские санкции, помогает Киеву и публично высказывается в поддержку Украины.

Посол напомнил, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен в ходе недавнего визита на Украину заявил, что его страна в «политическом измерении» «ни в коем случае не нейтральна». «Вооружений Украине не поставляет, да и не имеет необходимых, но никоим образом не будет препятствовать в этом другим. Поэтому нет никаких оснований рассматривать Вену в качестве гипотетического посредника или возможной площадки для проведения переговоров»,— сказал господин Любинский «Известиям». Так он ответил на вопрос, могла бы Вена предложить площадку для переговоров.

В Вене в годовщину ввода войск РФ на Украину — 23–24 февраля — состоится сессия парламентской ассамблее ОБСЕ. Австрия пообещала выдать визы российской делегации, хотя Великобритания и Польша отказывались допускать российских представителей до встреч в 2022 году. Украинская делегация пообещала бойкотировать ПА ОБСЕ, пока из нее не исключат Россию.

Подробности — в материале «Ъ» «Вечный Киев для дискуссий».

Леонид Уварчев

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