Австрия пообещала выдать визы российской делегации для участия в ПА ОБСЕ

Австрия готова выдать российским представителям визы для участия в сессии парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене. Встреча состоится в годовщину ввода войск РФ на Украину — 23–24 февраля. В 2022 году Великобритания и Польша отказались выдать визы российской делегации на сессии ПА ОБСЕ.

Австрия считает, что юридически обязана выдать визы всем делегациям государств-участниц ОБСЕ. «Ожидается, что во встрече примут участие российская и белорусская делегации»,— говорится в сообщении парламентской ассамблеи. Основной темой заявлена «российская война против Украины».

«После почти года полной дипломатической изоляции России на Западе австрийское правительство готово выдать российским парламентариям ограниченное количество виз, чтобы они смогли принять участие в ключевой встрече на международном форуме по безопасности в конце этого месяца»,— сказала представитель МИД Австрии Антония Праун изданию Foreign Policy.

Глава комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас ранее заявлял, что его страна объявит бойкот зимней сессии ПА ОБСЕ, в случае если российская делегация получит визы.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров ранее сообщал, что российская делегация примет участие в сессии в Вене. По его словам, Австрия обещала обеспечить проезд всем российским представителям.

В ноябре прошла сессия Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, в которой не принимали участие делегаты из РФ: организаторы не выдали им визы. Российские парламентарии говорили, что в ОБСЕ «боятся неудобных выступлений в ходе дебатов». Украинская делегация пообещала бойкотировать ПА ОБСЕ, пока из нее не исключат Россию.

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