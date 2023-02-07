Теннис

Рейтинг АТР

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7070 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6730. 3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 6195. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5765. 5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4200. 6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 3815. 7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3715. 8 (8). Тейлор Фриц (США) — 3410. 9 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3046. 10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 2995. 11 (11). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2760. 12 (12). Даниил Медведев — 2750. 13 (13). Карен Хачанов (оба — Россия) — 2515. 14 (15). Фрэнсис Тиафо (США) — 2305. 15 (16). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2285. 16 (14). Александр Зверев (Германия) — 2275. 17 (17). Янник Синнер — 2195. 18 (18). Лоренцо Музетти (оба — Италия) — 1900. 19 (19). Томми Пол (США) — 1835. 20 (20). Ник Кириос (Австралия) — 1825…82 (100). Роман Сафиуллин — 641… 95 (95). Аслан Карацев (оба — Россия) — 555.

Рейтинг WTA

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10485 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6100. 3 (3). Унс Джабир (Тунис) — 5210. 4 (4). Джессика Пегула (США) — 5000. 5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4795. 6 (6). Коко Гауфф (США) — 3992. 7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3811. 8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3380. 9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2905. 10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2815. 11 (11). Вероника Кудерметова (Россия) — 2740. 12 (12). Елена Остапенко (Латвия) — 2340. 13 (13). Петра Квитова (Чехия) — 2281. 14 (14). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2195. 15 (15). Симона Халеп (Румыния) — 2141. 16 (16). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2138. 17 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 2030. 18 (18). Анетт Контавейт (Эстония) — 1909. 19 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 1905. 20 (20). Каролина Плишкова (Чехия) — 1880… 44 (43). Анастасия Потапова — 1179… 55 (53). Анна Калинская — 973… 67 (64). Анна Блинкова — 884… 84 (83). Варвара Грачева — 750… 94 (94). Диана Шнайдер (все — Россия) — 699.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.