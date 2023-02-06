Международная федерация Красного Креста просит $75 млн на поддержку людей в Турции и Сирии

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) запросила помощь в размере 70 млн швейцарских франков ($75 млн) на реагирование на землетрясения в Турции и Сирии. 20 млн франков будут направлены на поддержку людей в Сирии с помощью Сирийского Красного Полумесяца, 50 млн франков — на поддержку пострадавших в Турции с помощью Турецкого Красного Полумесяца.

«Турецкий Красный Полумесяц и Сирийский Красный Полумесяц немедленно мобилизовали силы для поддержки пострадавших. Потребности растут каждую минуту. Спасатели прибывают в наиболее пострадавшие районы, где выжившие остаются под завалами»,— говорится в сообщении IFRC.

На просьбу уже откликнулась Швеция — страна выделит IFRC 7 млн крон (около $0,7 млн). Кроме того, Стокгольм отправит в пострадавший регион палатки, оборудование и намерен оказать экспертную помощь. Дания объявила о выделении Турции и Сирии 10 млн крон ($1,4 млн).

Сильнейшее с 1939 года землетрясение произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Его магнитуда, по разным оценкам, составляла от 7,4 до 7,8. За этим последовали еще десятки толчков, в том числе на границе с Сирией. Погибли около 2 тыс. человек в турецких и сирийских провинциях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турцию и Сирию объединило общее горе».

Леонид Уварчев