В Новороссийске ожидается усиление ураганного ветра до 38 метров в секунду и обледенение судов

Жителей Новороссийска, Анапы и Геленджика с 6 по 8 февраля просят не покидать свои дома из-за шторма. Экстренное предупреждение по ураганному ветру и резкому понижению температуры воздуха объявило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Просьба без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на открытую территорию и передвижение на личном транспорте. Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио»,— говорится в экстренном предупреждении.

Скорость северо-восточного ветра (норд-ост) в ближайшие сутки на побережье будет достигать 30–34 метров в секунду. В Новороссийске ожидается ураган с порывами до 35–38 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и утром опустится до -5…-10 градусов, высота волн достигнет 1,5–2,5 м. Прогнозируется обледенение морских судов и парение моря.

Согласно памятке МЧС, при ураганном ветре рекомендуется:

плотно закрыть и укрепить все двери и окна;

на стекла наклеить крест-накрест полоски пластыря (чтобы не разлетались осколки).

убрать с балконов (в частном доме — со дворов) предметы, которые могут быть унесены ветром.

дети из детских садов и школ должны быть заранее отправлены по домам;

если вы оказались на улице во время урагана, то держитесь подальше от зданий и строений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор и электропроводов;

нельзя залезать на крышу и прятаться на чердаке;

если вы едете на машине по равнине, остановитесь, но не покидайте автомобиль, плотнее закройте двери и окна;

если стихия застигла вас на возвышенном или открытом месте, бегите (ползите) в сторону какого-либо укрытия.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске днем 6 февраля прогнозируют усиление ветра до 27–32 м/с. Высота волн может достигать 13–20 дм.

Наталья Решетняк

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