Синоптики: во вторник на Черноморском побережье продолжит дуть ураганный ветер

Во вторник на Черноморском побережье ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и северо-восточный ураганный ветер до 38 метров в секунду. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха на побережье ночью ожидается в диапазоне от +1 до -4 градусов Цельсия, на участке от Анапы до Геленджик она опустится до 10 градусов Цельсия, днем будет достигать -6 градусов Цельсия.

На территории Краснодарского края будет облачно с прояснениями, временами осадки в виде мокрого снега, снега, местами осадки будут сильными. На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду.

В понедельник в Новороссийске ветер разбил остановочный павильон, в результате чего местная жительница была травмирована, ей оказали необходимую медицинскую помощь, а с крыши многоэтажного жилого дома на улице Лейтенанта Шмидта сильным ветром сорвало часть кровли. На участке трассы М-4 «Дон» из-за ураганного ветра было ограничено движение грузового транспорта.

Михаил Волкодав

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