Экс-владелец «Уралавтоимпорта» избежал уплаты многомиллионного долга

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление ООО «Инновации» о включении требований общества в реестр требований кредиторов бывшего владельца холдинга «Уралавтоимпорт» (УАИ) Сергея Шаклеина. Данное заявление компания подала в конце августа 2022 года. Изначально она требовала с господина Шаклеина 19,3 млн руб. основного долга и 9,2 млрд руб. пени, позже уточнила требования: 17,9 млн руб. основного долга, 26,5 млн руб. пени и 73 млн руб. процентов. Как указано в определении, в удовлетворении заявления ООО «Инновации» в итоге было решено отказать по причине пропуска исковой давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Инновации», по данным kartoteka.ru, было зарегистрировано в Перми в 2010 году по ул. Героев Хасана, 105/3, где ранее располагался один из автосалонов УАИ (сейчас здесь расположены шоурумы Volkswagen и Mitsubishi компании «Форвард Авто»). Основным собственником «Инноваций» (99% в уставном капитале) ранее было ныне недействующее ООО «Авторитейл-Парма», которым владеет сын Сергея Шаклеина Денис Шаклеин. Еще 1% принадлежит Андрею Полозову. Само ООО «Инновации» сейчас также находится в банкротстве. Согласно материалам дела, право требования к господину Шаклеину компания получила по договору цессии с АКБ «Абсолют Банк».

«Уралавтоимпорт» прекратил свою деятельность в ноябре 2018 года. До этого холдинг был крупнейшим игроком автомобильного рынка в Перми, в его портфеле насчитывалось свыше десяти брендов. Однако у компании возникли трудности с обслуживанием кредитов, прежде всего основного, от Сбербанка. Кредитор обратился в суд с требованием признать несостоятельными несколько ООО, входящих в УАИ. В 2018-м был признан банкротом владелец холдинга Сергей Шаклеин, в отношении него была введена процедура реализации имущества.