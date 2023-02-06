Еврокомиссия не подтвердила возможность участия Зеленского в саммите ЕС

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не подтвердил возможность визита украинского президента Владимира Зеленского в Брюссель 9–10 февраля для участия во внеочередном саммите ЕС. «Нет, мы не комментируем и не будем комментировать эту информацию»,— заявил он на брифинге сегодня, 6 февраля (цитата по ТАСС).

Как уточнило «РИА Новости» со ссылкой на «высокопоставленного европейского представителя», у Владимира Зеленского есть приглашение посетить Брюссель с открытой датой, однако определенности по поводу его возможного участия в предстоящем саммите ЕС пока нет.

Ранее газета Financial Times сообщила, что лидеры ЕС готовятся к визиту Владимира Зеленского в Брюссель на текущей неделе. Предполагалось, что президент Украины также выступит на специальной сессии Европарламента. Однако поездка может отмениться по соображениям безопасности, отмечает FT. О связанных с выездами за рубеж рисках в минувшую пятницу, 3 февраля, заявил и сам Владимир Зеленский. «Честно говоря, есть большие риски, если я куда-то поеду. Это правда»,— сказал он журналистам.

Предстоящий визит в Брюссель может стать второй поездкой Владимира Зеленского за пределы страны с 24 февраля прошлого года. Первая состоялась в декабре 2022 года — тогда украинский лидер посетил США, где встретился с американским президентом Джо Байденом и выступил на совместной сессии обеих палат Конгресса.

Напомним, 3 февраля в Киеве прошел саммит ЕС—Украина, в ходе которого эмиссары из Брюсселя пообещали усилить военную поддержку Киева и принять десятый пакет санкций против России, но не смогли дать никаких конкретных обещаний по поводу вступления Украины в ЕС.

Анна Фомина