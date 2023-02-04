Зампреда комитета по строительству Ленобласти задержали при получении крупной взятки

Экономическая полиция Санкт-Петербурга задержала заместителя председателя комитета по строительству Ленобласти Сергея Шалышина в момент передачи взятки. Об этом в субботу, 4 февраля пишет 47news.

По версии следствия, деньги в размере 500 тыс. руб. он получил от предпринимателя за гарантию выиграть государственный контракт. О каких конкретно объектах строительства идет речь в настоящее время неизвестно. В разработке и задержании чиновника принимали участие сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере».

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