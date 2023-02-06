Шолбан Кара-оол прервал командировку после жалобы тувинских военнослужащих в ДНР

Вице-спикер Госдумы, бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о намерении разобраться в ситуации, которую описала группа военнослужащих из Республики Тыва, находящаяся в зоне специальной военной операции. Ранее они записали видео с обращением к нему, а также к президенту Владимиру Путину, главе региона Владиславу Ховалыгу и министру обороны Сергею Шойгу, в котором рассказали «о случае издевательств над ними со стороны людей, называвших себя военными ДНР (народная милиция)».

«Прерываю командировку в Сибири и вылетаю для выяснения обстоятельств. Армия – это всегда порядок и дисциплина. Без унижения человеческого достоинства младших, и одновременно осознанного подчинения командирам. Наши воины всегда были прилежными в учении и смелыми в бою»,– написал на своих страницах в социальных сетях Шолбан Кара-оол.

Как сообщалось, видеообращение на тувинском языке в правительстве региона получили 5 февраля. На нем около 20 человек в камуфляже рассказывают о конфликтной ситуации, которая якобы произошла у них днем ранее с представителями народной милиции, а также о проблемах с оформлением раненых на лечение в госпиталь. Господин Ховалыг сообщил, что попросил председателя правительства ДНР Виталия Хоценко проверить законность действий народной милиции и направил в ДНР своих представителей «для непосредственного разбирательства на месте».

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Дарья Решетникова