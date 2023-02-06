Военнослужащие из Тувы обратились к главе республики с жалобой на действия «людей, называвших себя военными ДНР»

Группа военнослужащих из Республики Тыва, находящаяся в зоне специальной военной операции, обратилась к главе региона Владиславу Ховалыгу. В записанном ими видеообращении, как сообщили в правительстве Тувы, военнослужащие рассказали «о случае издевательств над ними со стороны людей, называвших себя военными ДНР (народная милиция)».

Видеообращение на тувинском языке в правительстве региона получили 5 февраля. На видеозаписи можно увидеть около 20 человек в камуфляже. Как следует из информации, предоставленной «Ъ-Сибирь» пресс-службой правительства Тувы, военнослужащие сообщили о конфликтной ситуации 4 февраля якобы с представителями народной милиции, а также о проблемах с оформлением раненых на лечение в госпиталь.

«Созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Павловичем Хоценко. Попросил его проверить законность действий народной милиции, упоминаемой в видеосообщениях. В срочном порядке направляю в Донецкую Народную Республику своих представителей для непосредственного разбирательства на месте»,– сообщил Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

По словам главы Тувы, он поручил вице-премьеру республиканского правительства Айдыну Чюдюку и спецпредставителю по СВО Тимуру Куулару совместно с руководством военного комиссариата разобраться в ситуации: установить численность и состав переведенных мобилизованных и их прикрепление, установить количество раненых и факты о том, где и какую медицинскую помощь им оказывают. Кроме того, господин Ховалыг готовит обращение, касающееся инцидента, в Министерство обороны РФ.

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Валерий Лавский