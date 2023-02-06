Украина ввела санкции против пяти южноуральских предприятий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении двух сотен юридических лиц из России, в числе которых дочерние организации госкорпорации «Росатом», работающие в Челябинской области. Документ опубликован на сайте господина Зеленского.

В частности, под санкции попали ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е.И. Забабахина и АО «Трансэнерго» (Снежинск), ФГУП «Приборостроительный завод им. К.А. Володина» (Трехгорный), ФГУП ПО «Маяк» (Озерск). Также в списке Челябинский электродный завод.

Среди введенных ограничений блокировка активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет публичных и оборонных закупок. Санкции введены на 50 лет.