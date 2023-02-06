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Коммерсантъ FM
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В Бурятии подожгли райотдел СКР

В селе Кырен Тункинского района Бурятии в ночь на 6 февраля был совершен поджог здания Тункинского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР. Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, с возгоранием удалось быстро справиться, площадь повреждений оказалась небольшой, пострадавших нет.

«По предварительной информации, поджог совершил местный житель, ранее привлекавшийся к административной и уголовной ответственности. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога)»,— уточнил источник.

В пресс-службах региональных МВД и МЧС воздерживаются от официальных комментариев, не опровергая и не подтверждая информацию о происшествии.

О том, как нападение на военкомат в Нижневартовске из хулиганства переквалифицировали на терроризм,— в материале «Ъ» «Поджог как следствие террора».

Влад Никифоров, Иркутск

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