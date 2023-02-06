Закрыто уголовное дело в отношении академика РАН Сергея Багаева

В Новосибирске прекращено уголовное дело в отношении научного руководителя Института лазерной физики Сибирского отделения РАН, академика РАН Евгения Багаева, который подозревался в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил адвокат Геннадий Шишебаров. Защитник отметил, что уголовное дело прекращено по реабилитирующим основаниям с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления», ученый имеет право на реабилитацию, в том числе извинения прокурора от имени государства и компенсацию вреда за необоснованное уголовное преследование.

Дело в отношении научного руководителя Института лазерной физики правоохранители завели в начале прошлого года. В его основу, по предварительным данным, лег контракт на разработку, сборку и наладку оптической системы лазера, при его выполнении, считает следствие, институту якобы были причинен ущерб на сумму около 2 млн руб.

Институт был создан в 1991 году на базе отделения лазерной физики Института теплофизики и отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР. В нем работают лаборатории квантовых сенсоров, лазерных электронных систем, научно-исследовательские группы лазерной спектроскопии и оптических часов.

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Илья Николаев