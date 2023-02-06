«Чебурашка» шестой уикенд возглавляет российский кинопрокат

Фильм «Чебурашка» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ шестой уикенд подряд. По данным kinobusiness.com, фильм уже собрал около 6,3 млрд руб. Фильм стал рекордсменом по сборам в российском кинопрокате в середине января, обогнав первую часть «Аватара» (3,5 млрд руб.).

Лидеры кинопроката 2–5 февраля:

«Чебурашка» — 286 млн руб. (всего — 6,3 млрд руб.);

«О чем говорят мужчины: Простые удовольствия» — 138 млн руб.;

«Изумительный Морис» — 65 млн руб. (172 млн руб.);

«Операция "Фортуна": Искусство побеждать» — 47 млн руб. (655 млн руб.);

«Крушение» — 45 млн руб. (132 млн руб.).

О причинах успешных сборов — в публикации «Ъ» «"Чебурашка" сделал кассу».

Леонид Уварчев