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Коммерсантъ FM
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«Чебурашка» шестой уикенд возглавляет российский кинопрокат

Фильм «Чебурашка» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ шестой уикенд подряд. По данным kinobusiness.com, фильм уже собрал около 6,3 млрд руб. Фильм стал рекордсменом по сборам в российском кинопрокате в середине января, обогнав первую часть «Аватара» (3,5 млрд руб.).

Лидеры кинопроката 2–5 февраля:

  • «Чебурашка» — 286 млн руб. (всего — 6,3 млрд руб.);
  • «О чем говорят мужчины: Простые удовольствия» — 138 млн руб.;
  • «Изумительный Морис» — 65 млн руб. (172 млн руб.);
  • «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» — 47 млн руб. (655 млн руб.);
  • «Крушение» — 45 млн руб. (132 млн руб.).

О причинах успешных сборов — в публикации «Ъ» «"Чебурашка" сделал кассу».

Леонид Уварчев

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