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Коммерсантъ FM
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Литва собрала €6 млн на радары ПВО для Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что Литва собрала с помощью коалиции из четырех краудфандинговых инициатив €6 млн на покупку радаров для систем ПВО Украины.

«В Литве всего €3 млн человек, но на этой неделе мы собрали €6 млн на закупку систем ПВО для Украины. Здесь нет признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной до тех пор, пока не будет достигнута победа»,— написал господин Ландсбергис в Twitter.

По данным газеты «Европейская правда», кампания по сбору средств на радары называется RADAROM!. В ней приняли участие четыре инициативы по сбору средств для Украины Blue/Yellow, Laisvs TV, 1K fondas и Stiprs kartu, а также общественный вещатель LRT. Издание сообщило, что изначально планировалось собрать €5 млн.

24 января президент Украины Владимир Зеленский присвоил столице Литвы Вильнюсу почетный статус «города-спасителя» за его помощь гражданам Украины и поддержку страны. После начала боевых действий на Украине Литва стала одним из европейских государств, выступающих за наиболее активную поддержку украинской стороны и ужесточение санкций в отношении России. Осенью 2022 года издание Delfi сообщало, что в Литву с февраля приехали более 70 тыс. украинских беженцев. В мае жители Литвы за три дня собрали €5,9 млн для покупки беспилотника Bayraktar TB2 для ВСУ.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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