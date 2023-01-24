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Коммерсантъ FM
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Зеленский присвоил Вильнюсу статус «города-спасителя»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому литовской столице Вильнюсу присваивается почетный статус «города-спасителя» за его помощь гражданам Украины и поддержку страны.

«За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю… присвоить почетное отличие "город-спаситель" городу Вильнюс»,— говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины.

Статус «городов-спасителей» также получали Жешув, Пшемысль (Польша) и Прага (Чехия).

После начала боевых действий на Украине Литва стала одним из европейских государств, выступающих за наиболее активную поддержку украинской стороны и ужесточение санкций в отношении России. Осенью 2022 года издание Delfi сообщало, что в Литву с февраля приехали более 70 тыс. украинских беженцев. В мае жители Литвы за три дня собрали €5,9 млн для покупки беспилотника Bayraktar TB2 для ВСУ.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

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