Газета The Guardian рассказала о попытках украинского батальона «Братство» организовать диверсии в России

Газета The Guardian взяла интервью у трех членов украинского батальона «Братство» (организация запрещена и признана экстремистской в России), которые, как утверждается, организуют диверсии на территории РФ.

Издание пишет, что из-за неофициального статуса членов диверсионной группы их истории нельзя проверить, но они, как утверждает газета, «убедительны и заслуживают доверия».

Собеседники The Guardian сообщили, что при подготовке диверсий в батальоне изучают опыт тех, кто занимался контрабандой до начала конфликта, формируют опергруппы и находят безопасные пути в Россию.

Также собеседники газеты рассказали, что в ходе одной из своих операций якобы убили трех российских пограничников, а шесть недель назад сбили из переносного ЗРК вертолет, который, по их словам, перевозил высокопоставленных сотрудников МВД.

Члены группы сообщили изданию, что ликвидированные в Брянской области в декабре 2022 года украинские диверсанты также были бойцами «Братства».

25 декабря ФСБ сообщила, что в Брянской области при попытке прорыва через границу были убиты четыре диверсанта. С собой у них были немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и четыре бомбы весом 40 кг в тротиловом эквиваленте, а также приборы связи и навигации.

В декабре 2022 года Госдума приняла закон о пожизненном заключении за создание диверсионного сообщества. В УК РФ были добавлены три новые статьи: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».

С начала военной операции российские правоохранительные органы неоднократно сообщали о случаях задержания украинцев и россиян, которые задействованы в подрывной деятельности. В частности, 1 февраля ФСБ сообщила о задержании трех россиян, причастных к подготовке терактов на объектах Свердловской железной дороги. В ведомстве заявили, что теракты планировались по заданию «украинских неонацистов».

Подробнее о задержании — в материале «Террористов остановили по пути».