Мэрия Перми приобретает 30 сувенирных ручек в подарочной упаковке за 188, 6 тыс. рублей

Администрация Перми подвела итоги аукциона на изготовление 30 сувенирных позолоченных шариковых ручек в подарочной упаковке. Согласно техническому заданию, ручки должны быть выполнены из латуни, подарочная упаковка — из натурального шпона и бархата.

Начальная цена (максимальная) цена контракта составляла 301,8 тыс. руб. Однако, в ходе торгов она снизилась. Победителем аукциона стало ООО «Златоустовский завод оружейных специализированных сталей». По данным единой информационной системы в сфере закупок, сейчас контракт находится на стадии подписания поставщиком. Срок исполнения контракта — 30 июня 2023 года. Всего на контракт претендовали 6 организаций, их названия в ЕИС «Закупки» не указаны.

В пресс-службе администрации Перми сообщили “Ъ-Прикамье”, что ручки приобретаются в рамках представительских расходов.