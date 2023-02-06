«ЮТэйр» сокращает флот вертолетов, участвующий в миротворческих миссиях ООН

АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги» сокращает флот своих вертолетов, которые участвуют в миротворческих миссиях ООН в связи с текущей геополитической ситуацией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента компании Алексея Виноградова.

«Текущие события оказывают негативное влияние на нашу деятельность за рубежом. Это коснулось, в том числе и нашего сотрудничества с ООН. Идет постепенное сокращение нашего присутствия на этом рынке участия в миротворческих операциях. Будет снижение нашего присутствия, количества флота и нашего участия в этой программе», — рассказал господин Виноградов, он также выразил надежду, что часть работ с ООН сохранится.

Что касается высвобождающегося флота, то эти сотрудники будут переходить на работу в Россию.

АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги» входит в состав группы Utair (Ханты-Мансийский автономный округ). Компания является лидером мирового вертолетного рынка по величине и грузоподъемности флота. С ООН «ЮТэйр-Вертолетные услуги» сотрудничает более 25 лет.

Напомним, в январе этого года, вертолет «ЮТэйр», участвующий в гуманитарной миссии ООН, обстреляли в Сомали.

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