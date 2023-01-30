В Сомали обстреляли вертолет «ЮТэйр», участвующий в гуманитарной миссии ООН

Группировка «Аш-Шабааб» (имеет тесные связи с террористической организацией «Аль-Каида», запрещенной в РФ) обстреляла вертолет югорской компании АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги», находившийся на стоянке в аэропорту Могадишо (Сомали). «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Джибути сообщают, что инцидент произошел еще 23 января.

Вертолет «ЮТэйр» участвует в авиатранспортном обеспечении гуманитарной миссии ООН в Сомали. В результате обстрела никто не пострадал. Само воздушное судно получило незначительный ущерб. По факту атаки на вертолет проводится расследование.

АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги» входит в состав группы Utair (Ханты-Мансийский автономный округ). Компания является лидером мирового вертолетного рынка по величине и грузоподъемности флота. С ООН «ЮТэйр-Вертолетные услуги» сотрудничает более 25 лет.

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