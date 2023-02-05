Шольц: Путин не угрожал ни мне, ни Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц отрицательно ответил на вопрос, угрожал ли ему президент России Владимир Путин. Так он прокомментировал заявление экс-премьера Бориса Джонсона, который обвинял господина Путина в угрозе нанесения по нему ракетного удара.

«Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии»,— сказал господин Шольц Bild am Sonntag.

Канцлер также прокомментировал поставки Украине нового вооружения. По его словам, при одобрении поставок Германия «будет сохранять хладнокровие и продолжать очень тщательно взвешивать все решения». Отвечая на вопрос о том, есть ли у Берлина договоренность с Киевом об отказе от нанесения ударов по РФ западным оружием, он сказал, что по этой теме «существует консенсус» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Борис Джонсон в конце января заявил, что Владимир Путин незадолго до ввода войск на Украину в телефонном разговоре угрожал нанести по нему удар ракетой. Кремль обвинил бывшего британского премьера во лжи. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, речь на самом деле шла о том, что размещение ракет у границ РФ при вступлении Украины в НАТО приведет к тому, что любой снаряд долетит до Москвы за минуты.

Леонид Уварчев